Overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv i Greve på Sjælland var for kedeligt for René og Kirsten Milo. Efter et år blev de enige om, at der skulle ske noget mere i deres liv. Nu åbner de galleri og bed and breakfast i Rynkeby på Fyn.

Rynkeby: Når man har haft et langt og spændende arbejdsliv, standser det ikke nødvendigvis, fordi man er blevet pensionist, mener Kirsten og René Milo. De syntes, at det var dejligt det første år, de var pensionister, men så kiggede de på hinanden og syntes, at der skulle ske noget mere. “ Vi har altid deltaget i og interesseret os for samfundet omkring os. Vi håber også, at vi kan give noget til det samfund, vi nu har valgt at være en del af.



René Milo, medindehaver af Galleri Milo i Rynkeby - Vi har simpelthen for meget energi til at sidde stille, ler Kirsten Milo. Faktisk har de to så meget energi, at de efter have boet 40 år i Greve, besluttede sig for at forfølge en drøm om at flytte væk fra byen og åbne galleri og bed and breakfast. Det skulle enten være på Sjælland eller Fyn. På Fyn nåede de at se på mindst 30 ejendomme, inden de pludselig landede i Rynkeby, hvor den gamle skole var til salg. - Vi var bare solgt på stedet. Det svarede helt til det, som vi gerne ville have, understreger Kirsten Milo. De flyttede ind i september, og nu torsdag den 29. marts, som også er skærtorsdag, åbner de deres galleri, "Galleri Milo." Det bliver med en masse ramasjang. Nykåret "Årets Fynbo," Anja Følleselv, holder åbningstale og giver et par musikalske numre på sin guitar. Fire musikanter fra "Moonshines" spiller irsk og skotsk folkemusik, og Kirsten og René Milo vil sørge for, at der er vin i glassene, diverse snacks, en uhøjtidelig stemning og flagallé i byen. Kunsten, der udstilles, er skabt af Jane Aagot, Susan Lüth Hedegaard og Kirsten Milo selv.

Stort netværk

Kirsten Milo har selv malet i mange år, og i galleriet vil der også være åben atelier, så folk kan kigge hende over skulderen, når hun arbejder. - Det bliver nok lige noget, jeg skal vænne mig til, smiler hun. Kirsten og René Milo har sammen rejst meget rundt i landet til udstillinger med Kirstens kunst. Det har gjort, at de har fået skabt sig et stort netværk, som de også nu kan have stor gavn af i forbindelse med deres galleri. Begge kan de også godt lide at engagere sig i det lokale. De er nu efter kun et halvt år på Fyn blevet en del af Kerteminde Erhvervsforening, lokalrådet og kunstforeningen, og René Milo er også blevet medlem af Lions Club Kerteminde. - Vi har altid deltaget i og interesseret os for samfundet omkring os. Vi håber også, at vi kan give noget til det samfund, vi nu har valgt at være en del af, fortæller René Milo. Han har planer om, at der i forbindelse med galleriet skal være arrangementer med lørdagsjazz om sommeren, hvor der kan blive serveret kolde øl og pølser, mens folk lytter til en god gang jazz. - Vi har jo en stor have, hvor folk kan sidde rundt omkring musikerne, tilføjer hans kone ved siden af ham, mens de begge kigger ud på en lille terrasse uden for køkkenvinduet, hvor det vil være oplagt, at der rykkede et jazzorkester ind, som kunne sprede muntre toner på en flot sommerdag.

Jordnær kunst