På generalforsamlingen blev man i stedet enig om at overlade det til den nye bestyrelse at udpege en formand. Det sker på et konstituerende møde, som formentlig vil blive afholdt lige efter påskeferien.

- Fra bestyrelsens side har det været vigtigere at sikre, at der var personer, der havde lyst til at bidrage til bestyrelsesarbejdet, forklarer fungerende formand Mathias Ovdal.

Østfyns Erhvervsråd har i dag knap 180 medlemmer - et tal, der har ligget stabilt gennem en periode. Mathias Ovdal glæder sig samtidig over, at der har været afholdt en række velbesøgte arrangementer i 2017. Omvendt erkender han, at rådet ikke har markeret sig i den politiske debat.

- Det kunne være en opgave for den nye formand, men samtidig skal man huske på, at Østfyns Erhvervsråds fornemste opgave er at samle erhvervslivet i kommunen og give mulighed for, at virksomhederne kan danne netværk og inspirere hinanden. Derudover mødes vi af og til med blandt andre Peter Wagner Mollerup (formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, red.) og Kenneth Muhs (borgmester, red.). Generelt må man sige, at vi har en kommune, der gør meget for at skabe gode vilkår for erhvervslivet, siger han.