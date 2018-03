Der er mistanke om, at en stor tysk eloperatør begrænser kapaciteten fra Jylland til Tyskland, og det kan være i strid med EU's konkurrenceregler.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om selskabet TenneT, der er den største forvalter af højspændingsnettet i Tyskland, som kommissionen nu indleder en formel undersøgelse af.

- Energien bør flyde frit i Europa, så den elektricitet, der produceres af en vindmølle i et land, kan nå ud til forbrugerne i et andet, siger konkurrencekommissær Margrethe Vestager og tilføjer:

- Undersøgelsen af TenneT er et led i vores indsats for at sikre, at elnetoperatører ikke forhindrer elektricitet i at strømme frit mellem medlemsstaterne til skade for de europæiske energiforbrugere.

Hvis det viser sig, at elkapaciteten begrænses, vil der være tale om en diskrimination over for ikke-tyske elproducenter og dermed om segmentering af det indre marked for energi, lyder det.

Det er uvist, hvor længe undersøgelsen kommer til at vare.