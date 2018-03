Svanninge: En 25-årig bilist måtte tidlig lørdag morgen sande, at alkohol og bilkørsel er en særdeles dårlig kombi. Ved 6.30-tiden kom manden kørende ad Svanningevej i nordvestlig retning, da han mistede herredømmet over bilen, hvorefter han kørte ind i et stengærde.

Netop da ulykken var sket, kom en anden bilist forbi. Han holdt ind ved ulykkesstedet og konstaterede, at den 25-årige lugtede af spiritus. Han valgte derfor at ringe til politiet.

- Der blev også tilkaldt en ambulance, da føreren klagede over smerter. Han blev tilset på stedet, hvor man konstaterede, at han intet fejlede. Han blev anholdt og fik taget en blodprøve, oplyser Steen Foged, Fyns Politi.

Om 14 dage-tre uger er der svar på blodprøven, hvor den præcise promille fastslåes.

- Derefter kan straffen fastsættes, siger Steen Foged.

Også søndag eftermiddag ved 16.30-tiden måtte en bilist lægge arm til en blodprøve på grund af mistanke om spirituskørsel.

Her stoppede en politipatrulje en 67-årig mand fra lokalområdet på Vestkajen i Faaborg. Politiet skønner, at manden er påvirket af spiritus i sådan en grad, at han ikke er egnet til at køre bil.

Også her fastslås straffen, når der er svar på blodprøven.