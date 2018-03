Konfrontation

Funktionsleder for Vej og Parkering i Odense Kommune, Jacob Juhl Harberg, svarer per mail på, hvorfor kommunen har tilladt den tunge trafik på Sanderumvej.

I ni uger har der kørt lastbiler med byggemateriale ad Sanderumvej i Odense SV. Hvorfor?

- Der er tale om kørsel til og fra en byggemodning på Logistikvej, som er et nyt industriområde ved Højme. Da vi forventer at åbne en ny vej i midten af maj, er der hovedsageligt tale om midlertidig kørsel på Sanderumvej.

Ejeren af et hus på Sanderumvej 216 fortæller, at hans hus begyndte at slå revner en uge efter, lastbilkørslen startede på Sanderumvej. Det er Odense Kommune, som har givet entreprenøren tilladelse til at køre denne rute, og dermed må kommunen have vurderet, at omgivelserne ikke ville tage skade af den tungere trafik?

- Sanderumvej er en almindelig landevej, og den skal kunne afvikle trafik af forskellig karakter. I øjeblikket kører der lastbiler til og fra industriområde ved Højme, men vi forventer, at det vil aftage mærkbart, når den nye vej åbner. Derudover har vi som kommune et ansvar for, at vejen bliver holdt i god stand, og vi fører løbende tilsyn med vejens tilstand.

Hvad med de huse, som ligger op ad vejen - skal de også kunne holde til trafik af forskellig karakter?

- På det pågældende sted er Sanderumvej kategoriseret som trafikvej uden nogen restriktioner. Kommunen har ansvaret for at vejen er i god stand og kan føre den trafik der måtte være - herunder lastbilkørsel. Lastbilkørsel har således altid været tilladt. Aktuelt er den tunge trafik forøget på grund af arbejdet med industriområdet. Hvis ejerne af husene oplever skader og lignende, anbefaler jeg, at ejerne tager kontakt til forvaltningen, som kan hjælpe med at vurdere sagen.

Har kommunen et ansvar for skaderne på huset?

- Ved skader vil kommunen ud fra specifikke oplysninger vurdere det juridiske, om kommunen i det konkrete tilfælde har et ansvar, eller har mulighed for at hjælpe. Hjælp kan være afværgende foranstaltninger og lignende, som eksempelvis nedsættelse af hastigheden for at nedsætte potentielle gener som støj, støv, rystelser og lignende.

Ejeren af huset har fortalt, at han har været i dialog med forvaltningen, som skulle have lovet ejeren, at kommunen ville lave en tvangsrute, som lastbilerne i stedet skulle køre ad. Men det er ikke sket. Hvorfor ikke?

- Vi har lovet og også orienteret ejeren om, at vi ville undersøge muligheden for at give lastbilerne en tvangsrute. Det har vi gjort, men det er desværre ikke muligt, da trafikken ellers ville blive ledt af mindre veje og blandt andet komme i konflikt med eksisterende forbud mod lastbilkørsel.

Ejeren fortæller også, at Odense Kommune hver uge lægger ny asfalt på vejen ude foran hans hus på Sanderumvej, fordi den ikke kan holde til den tunge trafik. Hvis vejen ikke kan holde til trafikken - kan man så forlange, at huset bør kunne holde til det?

- Det er korrekt, at strækningen fra den midlertidige udkørsel lige syd for motorvejen ind mod Sanderum jævnligt får repareret ujævnheder i rabatten og på kørebanen. Hvis borgere eller trafikanter oplever, at der måtte opstå skader på kørebaner eller rabatter, vil vi rigtig gerne vide det i forvaltningen.

Har kommunen et erstatningsansvar, når huset på Sanderumvej 216 revner, og det, ifølge ejeren, skyldes lastbilkørslen, som kommunen har tilladt?

- Hvis kommunen måtte have et ansvar, så er praksis normalt en forsikringssag. Det er ikke muligt for kommunen at udtale sig om dette enkeltstående tilfælde, på baggrund af de oplysninger der foreligger. Kommunen vil for god ordens skyld ud fra de oplysninger vi er blevet givet af jer, kontakte borgeren for at være behjælpelig mht. det videre forløb.