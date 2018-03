Af: Ulla Chambless, Henriettevej 66, Odense C - byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Børn- og Ungeudvalget

Flere børn har fået huller i tænderne i Odense Kommune, og det kan man læse har fået medlemmer af Børn- og Ungeudvalget til at skamme sig. Den dårligere tandsundhed er et resultat af flertallets beslutning om at spare på den forebyggende del af skoletandplejen tilbage i 2013.

Den beslutning har Enhedslisten hele tiden været imod, og det har nu vist sig at være med rette. Beslutningen betyder, at vi nu i stedet bruger penge på en langt dyrere efterbehandling. I Enhedslisten siger vi nu som dengang, at forebyggelse er sund fornuft, også på det økonomiske plan. Børnenes sundhed skal altid komme før skattelettelser til erhvervslivet. Børn- og Ungeudvalget skal nu finde millioner for at rette op på skaden. Det er noget møg.

Og det er en ringe trøst, at de ansvarlige politikerne, som tog beslutningen sidst, siger, at de har lært noget og lover bod og bedring. Det kan også undre, at den ansvarlige rådkvinde ikke tidligere har sikret en opfølgning af, hvilke konsekvenser forringelserne har haft.