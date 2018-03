Kloden rundt

Norge: Hvis du leder efter atypiske spiseoplevelser, kan Norge være den næste destination. I Lindesnes i det sydlige Norge åbner Europas første undervandsrestaurant. Restauranten vil ligge på havbunden fem meter under vandoverfladen. Bygningen vil have form som et firkantet betonrør, som starter over vandoverfladen og dykker ned til havbunden, hvor spisestedet er placeret. Under indgangen ligger en champagnebar, der markerer overgangen til vandet. Ved restauranten sættes et stort glasvindue op, så gæsterne kan beundre livet under vandet, mens de spiser. Restauranten hedder "Under" og forventes at åbne i starten af 2019. (ritzau/CNN)