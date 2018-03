cirkelbro

- Så der har virkelig været pres på, men vi må gå ud fra, at der var taget hensyn til det i beregningerne. Ellers skulle vi have haft besked om, at det ikke ville kunne lade sig gøre, siger Christian Bro, som allerede lørdag kunne konstatere, at broen havde givet op flere steder.

Vi har allieret os med nogle af landets mest erfarne rådgivere og entreprenører, der er vant til at bygge havne og broer, og de har sagt, at det kunne lade sig gøre. Udvalgsformand Christian Bro (S)

- Det fik vi løfte om, og ikke det der, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro og ser ud over den ødelagte bro mandag morgen.

For 14 dage siden udtalte Lars Bak til Fredericia Dagblad, at der ikke var grund til bekymring for badebroen.

- Det byggede jeg på de forsikringer, vi fik fra vores rådgivere. De har lovet os, at konstruktionen vil kunne modstå bølger på 1,7 m, siger Lars Bak.

Men op imod weekenden gik det galt, og mange valfartede til Østerstrand for at se på ødelæggelserne. Den almindelige stemning på stranden var, at det ikke var en overraskelse, men at det er ærgerligt.

- Det glæder mig, at mange trods alt mest beklager, at broen er ødelagt, fordi de syntes, at den var rigtig flot. Jeg mener stadig, at vi er lykkedes med at skabe et rigtigt flot anlæg, og nu skal vi have fundet en løsning, så det kan sikres, siger Christian Bro.

Samtidig med, at der blev arbejdet med at rejse cirkelbroen for et års tid siden, blev der slået tre andre broer vinkelret på stranden.

- Og de står heldigvis uden problemer, konstaterer Christian Bro.

På de tre broer har bølgerne fri passage under brodækket, mens de på cirkelbroen rammer brobeklædningen inde i cirklen, og de bliver slået retur, så der bliver skabt turbulens og kræfter, der har kunnet løfte brodækket.