Tysk udenrigsminister efterlyser mere konstruktive bidrag fra Rusland for at løse internationale konflikter.

Rusland vil fortsat være en "vanskelig partner", efter at Vladimir Putin søndag blev genvalgt til præsidentposten i Rusland.

Det siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, mandag i en kommentar til det russiske valg.

- Vi formoder, at Rusland fortsat vil være en vanskelig partner, men Rusland er også nødvendig, når det gælder løsninger på store internationale konflikter, siger Maas.

Af samme grund "vil vi fortsat være i dialog" med den russiske regering, siger Maas, der blev ny tysk udenrigsminister for en uge siden.

- Men vi forventer også konstruktive bidrag fra Rusland. Mere end hvad der på det seneste har været tilfældet.

Heiko Maas tilføjer, at valgresultatet i Rusland er meget lidt overraskende. Det samme er omstændighederne omkring valget.

- Vi kan helt sikkert ikke på alle områder tale om en retfærdig politisk valgkamp, som vi kender den.

Den tyske udenrigsminister betegner det ligeledes som "uacceptabelt", at vælgerne i Krim deltog i valget.

Rusland annekterede Krim fra Ukraine i 2014 og har siden været underlagt sanktioner fra EU og USA.

Maas' kommentar faldt på vej ind til et EU-udenrigsministermøde i Bruxelles. Her er blandt andet Ukraine på dagsordenen, siger Maas til nyhedsbureauet AFP.

Udenrigsministrene skal også drøfte giftsagen fra Salisbury i England. De britiske myndigheder beskylder Rusland for at have brugt nervegift til at forgifte en tidligere dobbeltspion, der bor i Storbritannien.