Lokaldebat: Als-Fyn-broen har mange ulemper

Læserbrev

Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i et unikt landskab. Vi har Det Sydfynske Øhav, Horneland, en bakket egn, hvor marker veksler med småskove, og hvor levende hegn og stengærder deler landskabet op.

Vi har Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge. Herregårdene Hvedholm, Steensgaard, Østrupgaard og Damsbo præger egnen nordvest for Faaborg. Faaborg er en købstad med historiske huse, et spændende havnemiljø, moderne virksomheder, skoler, gymnasium, sportsfaciliteter, hyggelige spisesteder og så videre. Turister opsøger vores egn på grund af naturen og kulturhistorien. Her kan man vandre på Øhavsstien, gå på opdagelse i brolagte gader, cykle på småveje, fiske havørred og sejle.

Tilhængerne af en Als-Fyn-bro nævner blandt andet kortere transporttider og mulighed for at skabe flere arbejdspladser. En bro vil måske give fordele, men den vil også give ulemper.

For eksempel: Yderligere opdeling af landskabet, mere luftforurening og mere støj. Vejanlæggene til broen bliver en barriere for menneskers og dyrs bevægelse. Store veje krydser man ikke umiddelbart. Man må bruge de overgange, der laves i form af broer, tunneller eller faunapassager. Opdeling af landskabet er en vigtig faktor, når det handler om forringelsen af naturen. Mere trafik gennem vores egn, betyder øget forurening. For stor tilførsel af kvælstof, fosfor, sprøjtemidler og anden luftbåren forurening er endnu én af truslerne mod Danmarks natur.

En bro med vejanlæg betyder mere støj, idet køretøjer uden ærinde på egnen vil benytte broen. Trafikstøj fra en bro og et vejanlæg fra Bøjden og videre nord om Faaborg vil - afhængigt af vind og terræn - kunne høres på Horneland, på Lyø og på Helnæs. I Faaborg vil man kunne høre den konstante susen fra trafikken.