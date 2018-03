To mænd og en grundejerforening ved Lønstrup risikerer store bøder i en sag om overtrædelse af naturbeskyttelsesloven og loven om kystbeskyttelse.

Men mændene, der er 66 og 37 år, vil ikke lade sig afhøre, oplyser Nordjyllands Politi mandag.

Derfor er sagen nu sendt til anklagemyndigheden, der skal afgøre, om der er grundlag for en tiltale mod mændene og Grundejerforeningen Sdr. Omfartsvej 314.

I givet fald kan det ende med, at anklagemyndigheden udsender et bødeforelæg til mændene og foreningen. Hvis de nægter at betale, fordi de nægter sig skyldige, skal spørgsmålet afgøres af retten.

I Lønstrup frygter sommerhusejere, at deres huse styrter i havet. Sådan er det gået med 31 sommerhuse siden 2008.

I december gik nogle personer i aktion og hældte beton og sten ud over skranten i det beskyttede område.

De kontante metoder fik Kystdirektoratet til at reagere med en anmeldelse til politiet, og det er denne efterforskning, som Nordjyllands Politi udtaler sig om mandag.

- De sigtede har ikke ønsket at tage stilling til sigtelserne eller i øvrigt udtale sig til politiet, udtaler vicepolitiinspektør Frank Olsen i en pressemeddelelse.

Forleden kunne Jyllands-Posten fortælle, at regeringen vil forsøge at hjælpe sommerhusejerne i området. Man har bedt EU-Kommissionen om at få tilladelse til at ophæve Natura 2000-beskyttelsen for en del af området.