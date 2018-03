Nyborg: Det er en pensionskasse med base i København, der nu går om bord i det næste store havnebyggeri i Nyborg, og københavnere ved, at det kun er på Fyn, man får rigtige brunsvigere.

Måske er det derfor, den fynske delikatesse er på menukortet, når byggeriet på Midtermolen sættes i gang med første spadestik på onsdag formiddag.

Pædagogernes Pension besluttede for et år siden, at de vil have del i havnebyggerierne i Nyborg, og i mellemtiden har man fået lokalplan og projektering af det store projekt på plads. Og stort er det, for der bliver tale om 54 lejeboliger og 10 penthouse boliger, der skal sælges på det yderste af færgelejet med vand til tre sider.

Da projektet blev offentliggjort i færgehavnen en kold vinterdag i 2017, lagde direktør Ib Jansholt ikke skjul på, at inspirationen til projektet kom fra Seniorbofællesskabet, der skyder op få meter fra pædagogernes byggeri. Seniorbofællesskabet har som tidligere omtalt en venteliste på flere hundrede familier, og med byggeriet på Midtermolen håber pensionskassen, at de appellere til familierne på ventelisten. Der er da også flere ligheder mellem de to byggerier: Kuben Management er rådgiver begge steder, og stregerne er slået af Skala Arkitekter A/S både hos seniorbofællesskabet og hos pædagogernes pension.