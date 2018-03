Lokaldebat: Det er skræmmende, at det kommunale område kan havne i konflikt på baggrund af lærernes arbejdstid.

Jeg har i mange år været leder i en skolefritidsordning, og læreværelset var tømt for lærere efter klokken 12, og få var tilbage. De, som havde enkelte timer i overbygningen. Øvrige havde undervisning til klokken 11.25 i 40 uger om året. Resten af deres arbejdstid kunne de til dels udføre hjemme, undtaget mødevirksomhed.

Når jeg har været nødsaget til at opslå deltidsstillinger, har skoleledere været undrende. For deltidsstillinger det har ikke været på tale i folkeskolen. Nok fordi de i forvejen kunne nøjes med at være på skolen cirka 20 timer om ugen i 40 uger om året, hvor vi andre er på fuld skrue i 46 uger.

Jeg har altid gået under fanerne, når urimelige indgreb har fundet sted, nedlagt arbejdet ulovligt, i et håb om at forandre uretfærdige forhold i solidaritetens navn. Jeg har aldrig gået sammen med skolelærere - de har undervist, mens vi andre demonstrerede og strejkede.

Og nu vil vores forhandlere sende alle ansatte ud i en konflikt, fordi lærerne igen vil forhandle arbejdstid. Grundlaget for en sådan konflikt er jeg ganske uenig i. Jeg har aldrig oplevet lærerne som værende solidariske med os andre, og deres favorable arbejdsforhold har aldrig smittet af på nogen af os andre.

Når vores organisationer ønsker, at vi skal konflikte på ovenstående grundlag, hvor er kravet om en 35 timers arbejdsuge, som kan tilgodese hele fagbevægelsen, og ikke en enkelt gruppe, der er utilfredse med, at de har arbejdsvilkår, der tilnærmer sig det øvrige arbejdsmarked?

Jeg står gerne i spidsen for solidaritet og kæmper gerne en kamp for bedre forhold, men på et ordentligt grundlag.