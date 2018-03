Middelfart: Et 25 mand stort optagehold rykker ind på keramikmuseet Clay i weekenden 2.- 3. juni for at producere to programmer til serien "Guld i Købstæderne". Tilrettelæggerne var i februar på besøg i Middelfart for at finde et egnet sted til at optage dette års programmer i serien. De historiske bygninger, kombineret med den keramiske samling og muligheden for at kunne lave optagelser med Lillebælt i baggrunden, gjorde udslaget, da de skulle vælge location, skriver Clay i en pressemeddelelse. Ideen bag udsendelserne er dels at fortælle de danske købstæders historie og dels at invitere danskerne til at komme med egne ting, som de er nysgerrige efter at få vurderet eller sat historie på. Nogle af de fremmødte får også mulighed for at sælge deres ting til opkøbere. Hvis man har noget interessant i gemmerne, så er det altså om at sætte kryds i kalenderen 2.-3. juni. Vurderingsarrangementet foregår mellem kl. 10 og 15 begge dage, og man møder bare op med de ting, man gerne vil have vurderet, nævnes det i pressemeddelelsen. Det er fjerde år i træk, at DR laver programmet "Guld i Købstæderne". I år besøger de Vordingborg, Grenaa, Sorø, Thisted og altså Middelfart. /EXP