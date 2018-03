Efter en prøveperiode på et år har Hypnose Skolen & Psykoterapeut Akademiet besluttet sig for, at der er grundlag for at slå sig ned i Middelfart permanent.

De ni damer er alle studerende på akademiet, og de kommer fra trekantområdet og Fyn. Det var netop idéen med at slå sig ned i Middelfart: at tiltrække studerende fra det sydlige Danmark. Hypnose Skolen & Psykoterapeut Akademiet har i forvejen lokaler i København og Aarhus, men afstanden kan altså være afgørende for, om der kan tiltrækkes elever.

Middelfart: Ni damer rundt om et bord i en lejlighed på Borgmestergården danner grundlaget for en vigtig beslutning: Hypnose Skolen & Psykoterapeut Akademiet vil slå sig permanent ned i Middelfart.

Da skolen så sig om efter et sted at slå sig ned mellem Aarhus og København, var Fredericia også med i spil. Der er dog én forskel på Jylland og Fyn, som godt kan gå hen at være afgørende for, hvor de endelige lokaler skal findes henne:

- Fynboerne er ikke til hypnose. De er mere til clairvoyance og den spirituelle del. Så snart du kommer over på den anden side af Lillebælt, så er de til hypnose. Det kan være et argument for at rykke til Fredericia, men det det kan også være, at vi skal give fynboerne mulighed for at uddanne sig til spirituelle psykoterapeuter. Den linje findes også på vores skole. Det handler jo om udbud og efterspørgsel, siger Christine Packness.