En af Fyns mest kendte erhvervsfolk, Carl Christian Nielsen, Tommerup, døde lørdag efter meget pludselig opstået sygdom. Han blev 71 år.

C.C. Nielsen, som han altid er blevet kaldt, efterlader sig sin hustru, Bente Lis Nielsen, to børn, seks børnebørn samt den store Odense-koncern Micro Matic med 1100 ansatte, som han i mange år har ejet ligeligt sammen med Svend-Aage Nielsen, Odense.