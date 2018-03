Milling Hotels fortsætter imponerende vækst efter et år, hvor antallet af gæster sted med 30 procent på kædens syv hoteller. Jagten er forlængst gået ind på nye hoteller i landets to største byer, så Millings gæster også kan tjekke ind i Aarhus og København.

- Vi er hotellet for hr. og fru Danmark, som også gerne vil ind på et ordentlig hotel. Det leverer vi, og vi gør det rigtig godt i vores kategori, det er også derfor, vi har så høj en belægningsprocent, som vi har, siger han.

Kæden består af syv hoteller, som alle er kategori tre plus-hoteller bortset fra det fire-stjernede Plaza i Odense. I 2017 fik det 155.000 gæster til at tjekke ind på et Milling-hotel i løbet af året, hvor kæden skabe en bruttofortjeneste på 63 millioner kroner.

- Kort fortalt er vi blevet meget bedre til styre vores forretning. Vi har de rigtige medarbejdere, som er gode til at hente nye kunder ind, og så er vi tro mod vores koncept og os selv. Vi forsøger ikke at være noget, vi ikke er, ved at snobbe opad, siger Jan Milling.

Hotel Millings Milling Hotels omfatter i dag syv hoteller: Ansgar, Windsor og Plaza i Odense, Saxildhus i Kolding, Hotel Park i Middelfart, Hotel Søpark i Maribo samt det nyeste i rækken, Hotel Gestus i Ålborg. Alt i alt er antallet af gæster steget over 30 procent det forløbne år. Hotel Søpark, som Milling Hotels købte i 2015, og Hotel Gestus, der blev købt i 2016, var begge underskudsforretninger. I dag giver begge hoteller overskud. Seneste investering er en ny konferencebygning i forbindelse med Hotel Park i Middelfart. Konferencebygningen kan rumme 540 siddende gæster og 1000 gæster alt i alt, og Milling Hotels forventer, at der vil ske en stigning på 40 % i konferenceaktiviteter i 2018. Hotelparret har investeret ca, 20 mio. i den nye bygning, som Jan Milling selv har stået i spidsen for. Milling Hotels ejes af Jan og Dorte Milling. som købte deres første hotel i 1994. Dorte er uddannet pædagog og Jan er tømrer. Parret har tre børn - sønnen Andreas er i dag hotelchef på Hotel Søpark i Maribo. Regnskab for 2017 (2016) Bruttofortjeneste: 63 mio. kroner (52,8 mio.) Resultat før skat: 17,5 mio. kroner (13,6 mio.) Egenkapital: 116 mio. kroner (93,8 mio.)

Egenkapitalen er efterhånden nået forbi de 116 millioner kroner, og det er sket, selv om Milling gør alt, hvad de kan for at afdrage på gælden.

- Vi har en skabelon, der virker, så vi kan rykke ind og gøre et hotel til en del af kæden, siger han og understreger, at den fortsatte vækst også gør det økonomisk muligt.

Ifølge direktøren har Milling Hotels fået så meget styr på forretningen og konceptet, at man kan overtage et nyt hotel fra den ene dag til den næste og gøre det til del af kæden.

Det har Milling bl.a. gjort i 2015 og 2016, hvor fynboerne overtog Hotel Søpark i Maribo og Hotel Gestus i Aalborg. Her har den fynske hotelfamilie vist, at opskriften virker. Begge hoteller gav underskud, før de blev del af Milling-kæden, men i dag giver både Søpark i Maribo og Gestus i Aalborg et pænt plus til det samlede Milling-billede.

Gestus, der er det seneste tilkøb i kæden, gav sidste år et plus på 2,5 millioner kroner. Opskriften er den samme på alle hoteller, lyder det fra den tømreruddannede Jan Milling:

- Vi har mange års erfaring, og vi ved, hvad kunderne vil have, siger han.

Den opskrift skal også bruges i kædens ambitioner om at blive landsdækkende, lyder det fra direktøren.

- Vi leder hver dag, for der er ingen tvivl om, at vi også vil og skal være til stede i de to største byer. Det skylder vi vores kunder, som efterspørger den mulighed i de to byer, siger han.

Det skal dog være de rigtige hoteller og en overtagelse kan tage lang tid, siger direktøren.

- Vi holder ofte møder med andre hoteller, men generelt leder vi efter noget, som passer til vores kæde. Noget i den lidt ældre stil, som vi kan gøre til en del af os, siger han.

I dag benytter 155.000 gæster om året et af de syv hoteller i kæden, som har en ambition om at være til stede på 10 adresser i 2020, lyder det fra Jan Milling, som begyndte at drive hotel tilbage i 1994 med hustruen, hvor parret købte deres første hotel.

Selv om opskrifter og skabeloner efterhånden sidder lige i skabet, så er der primært en grund til den fortsatte vækst og de mange glade kunder, lyder det fra Milling:

- Succesen skyldes selvfølgelig primært vores mange fantastiske ansatte. I dag bliver vi jo bedømt hele tiden, så det er meget afgørende, hvordan folk føler sig behandlet, og vi får mange gode views, siger han.