For tusindvis af bygningsejere venter regning for skadeligt pcb fra lysstofrør.

For bygningsejere landet over lurer der en stor regning til oprensning af det sundhedsskadelige stof pcb fra utætte gamle lamper til lysstofrør.

Ejere af gamle lysstoflamper fra 1986 eller før opfordres derfor til at tjekke dem med det samme.

En rapport fra Miljøstyrelsen har tidligere konkluderet, at pcb er en medvirkende årsag til kræft, hormonforstyrrelser, fedme, lav sædkvalitet, problemer med immunsystemet og skader på nervesystemet.

En kondensator ligner stort set et batteri i form og størrelse. Den er nødvendig, for at lamper med lysstofrør kan fungere. Men i tusindvis af danske bygninger kan utætte pcb-holdige kondensatorer være en trussel mod økonomien og på langt sigt også mod helbredet.

Miljøstyrelsen lancerer derfor mandag en ny kampagne, der skal gøre opmærksom på problemet.

- Det har været forbudt at bruge pcb i kondensatorer siden 1986. Men der sidder desværre stadig mange af dem i ældre lamper. Og risikoen, for at de lækker pcb ud i bygningen, bliver kun større med årene, siger Camilla Bjerre Søndergaard, kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi & Affald.

- Vi opfordrer alle til at tjekke deres lamper i blandt andet børneinstitutioner, boliger, kontorer, supermarkeder og sportshaller, siger hun.

Det er usikkert, hvor mange pcb-kondensatorer, der i dag er i brug. Et tal fra 2013 skønnede, at det dengang drejede sig om op til 300.000, heraf et ukendt antal i private hjem.

Gitte Boelt er adm. leder på Gadstrup Skole i Roskilde Kommune, og hun har haft problemet tæt inde på livet.

- Der kom et firma og forseglede hele bygningen og varmede lokalerne op med varmekanoner til 70 grader, siger hun.

- Det så voldsomt ud. Men det virkede øjensynligt. Bagefter blev malingen skrællet af væggene, og vi fik nye lofter, og alt blev nymalet, så det var noget af en ordentlig byggeproces, siger hun.

- Men vi fik at vide, at koncentrationen var så lille, at det ikke burde påvirke os. Selv om det åbenbart var voldsomt nok til, at det skulle fjernes her og nu. Det kan man så tænke lidt over, siger hun.