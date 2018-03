Sønderjyske beklager på sin hjemmeside, at klubben leverede tre tweets, der signalerede glæde over nederlag.

Sønderjyske kom i vælten søndag i kølvandet på 1-2-nederlaget ude til FC Midtjylland i sidste runde i grundspillet i Alka Superligaen.

Her vakte nogle tweets fra klubbens officielle konto under kampen og efter slutfløjtet opsigt.

- I forbindelse med dagens superligakamp mellem FC Midtjylland og Sønderjyske skal vi hos Sønderjyske meget beklage indholdet i tre tweets, som blev offentliggjort under kampen, skriver klubben på sin hjemmeside.

I forbindelse med FC Midtjyllands sejrsmål i det 89. minut lød det således fra klubbens Twitter-konto:

- Mål. FC Midtjylland scorer! Det er det mindst irriterende mål i 89. minut nogensinde. Vi er tilbage i det gode nedrykningsspil.

Kort efter lød det igen fra Twitter-kontoen, da kampen var tre minutter inde i overtiden:

- Vi ligner mildest talt et hold nu, der ikke har lyst til at score. Vi kører bare bolden rundt.

Da kampen var slut var Sønderjyske på banen igen med endnu et tweet, der lød:

- Det er slut. Det er aldrig dejligt at tabe. Men i dag har det være en kæmpe fordel. Drengene gik dog efter sejren til allersidst, og nu må vi afvente de næste par minutter, hvordan nedrykningsspillet bliver. Et nedrykningsspil, der er en realitet.

Sent søndag aften beklagede klubben så.

- Vi kan som klub ikke stå inde for indholdet i de pågældende tweets, da de ikke lever op til vores værdier og den tilgang, vi altid har til kampene i Sønderjyske.

- Vi får i det daglige god hjælp af helt unge ildsjæle, som også er fans og nok i aften også har været i følelsernes vold, skriver Sønderjyske.

Samtidig tog klubben kraftig afstand fra udmeldingerne på Twitter tidligere søndag.

- Det er vigtigt for os at understrege endnu engang, at de pågældende tweets ikke er i overensstemmelse med værdierne i Sønderjyske og det, vi ønsker at stå for som klub.

- Dette skal vi endnu en gang meget beklage.