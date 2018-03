Efter markant sejr på 26-19 over Fredericia HK lever de fynske oprykkeres muligheder for at undgår playoff om nedrykning i bedste velgående.

Håndbold: Med otte mål af Cecilie Nordstrøm og syv mål af Emma Nielsen blev vejen søndag aften banet for en sejr til Gudme HK ude over Fredericia HK på hele 26-19 efter fynsk føring 13-11 ved pausen.

Med sejren lever oprykkernes muligheder for at undgå playoff om nedrykning. Der resterer tre runder, og Gudme HK har på 11. pladsen 17 point. Der er to point op til Vendsyssel på niendepladsen - den første placering, der udløser en sikker billet til rækken også i næste sæson.

Det blev en tæt første halvleg, hvor Gudme HK var bagud med et mål midt i halvlegen. Men fynboerne kunne altså gå til pause med en føring på to mål. Hjemmeholdet var med indtil 10 minutter inde i anden halvleg, hvorefter Gudme HK begyndte at trække rigtig fra.

Ud over de 15 mål af Nordstrøm/Nielsen blev det til fire mål af Helena Elver, tre mål af Laura Eggert og Johanne Matzen samt et enkelt mål af Sofie Lundsgaard.

Camilla Pytlick, datter af Odense HC-cheftræner Jan Pytlick, scorede tre gange for Fredericia HK.

- En solid defensiv indsats i de sidste tre kvarter og nogle gode kontraer gav os sejren, lyder det fra en tilfreds Gudme HK-cheftræner, Thomas Brandt Nyegaard, der tilføjer:

- Jeg tror på, at vi spiller os fri af playoff. Vi har seks point mere og spille om, og vi kan godt tage alle seks. Pigerne har vænnet sig til 1. division. Vi betalte nogle dyre lærepenge i starten af sæsonen, men nu er vi, hvor vi skal være på mange parametre.