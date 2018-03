FODBOLD: Den kun 17-årige Mathias Jørgensen fik sin Superliga-debut med et indhop godt et kvarter før tid sammen med Jóan Símun Edmundsson, men erkendte, at skæbnen godt kunne have været anderledes.

Rasmus Festersen og Troels Kløve var blevet hjemme med skader, så den lynhurtige U19-spiller var taget med i bussen til Randers.

- Det er selvfølgelig en stor ting at få Superliga-fodbold. Jeg er glad og stolt over det, for det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Men jeg ville nu hellere have stået bagefter og have fejret sejren med fansene. Skæbnen skulle have været anderledes, sagde han.

- Jeg vidste ikke andet end, at jeg og Jóan skulle ind og lave nogle mål. Men jeg havde kun hørt, at fansene var begyndte at synge, at Lyngby førte 1-0, da jeg var ved at varme op, sagde angriberen, der erkendte, at det hele kun havde været værre, hvis Lyngby havde vundet.