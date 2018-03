FODBOLD: Det koster OB mindst et par millioner at have misset medaljespillet, men det var slet ikke temaet hos spillerne lige efter kampen.

Anfører Kenneth Emil Petersen var dybt frustreret og sagde direkte om OB-fansenes opbakning i Randers, hvor de dog også begyndte at råbe, at spillerne skulle tage sig sammen:

- Jeg kan kun sige tak for opbakningen og det talstærke fremmøde. De troede på top seks, og de har støttet os gennem lang tid. Jeg kan kun sige undskyld for den anden halvleg, som vi leverede i dag, sagde anføreren.

- Vi er ramt på stoltheden som professionel fodboldspiller over det, vi leverer i anden halvleg. Det var under al kritik. Efter den præstation er det helt ud i hampen at tale om medaljeslutspil. Vi har intet at gøre der. Og vi har ikke kvaliteten til det, selv om vi spiller en udmærket første halvleg, siger anføreren.

- Efter pausen er vi ude for et gigantisk kollaps og bliver nervøse og spiller helt uden kvalitet. Vi har haft en målsætning, men har ikke været gode nok. Vi kan ikke skyde skylden på dommerne, banerne eller vejret. Vi har ikke niveauet, og det er op til træneren, hvad han nu vil gøre med holdet, sagde anføreren, da han blev konfronteret med, at OB kun har fået 14 point i de sidste 13 kampe.

- Vi kan ikke undskylde med skader. Vi har også haft mulighederne hjemme mod Sønderjyske og Silkeborg, og har heller ikke her været gode nok, sagde Kenneth Emil Petersen.