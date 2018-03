Et reservespækket TPI-hold skulle bruge en halvleg for at få styr på især eget holds angrebssspil. Haderslev spillede i første halvleg angrebsmæssigt langsomt og sikkert. Det frustrerede TPI, der forcerede tempoet med alt for mange fejl.

I anden halvleg sænkede TPI tempoet i angrebet, minimerede fejlene og hævede scoringsprocenten. Topscorer for TPI, Mia Kolling 11 mål. (KAI)