SPORT: OB's cheftræner Kent Nielsen var godt klar over, at det ville blive sat en særdeles kritisk lup på sæsonens sidste grundspilskamp, fordi den indbar det sjette nederlag i otte kampe og et totalt sammenbrud.

Og nu vil der blive sat spørgsmålstegn ved, om OB er på vej i den rigtige retning med det Superliga-hold, der nu i syv sæsoner har lidt lange væk fra medaljepladserne og de store placeringer i dansk fodbold.

Sådan ser det ud Pulje 1



Hobro 32



AGF 29



Silkeborg 28



Helsingør 20



Pulje 2



OB 31



Sønderjy. 31



Lyngby 21



Randers 20



Der spilles alle mod alle i hver pulje hjemme og ude i i alt seks kampe. De to øverste i hver pulje ender i knock-out-fasen om at blive nummer syv i Superligaen og sikre sig en kamp om Europa på nummer fires bane. De to nederste i hver pulje spiller playoff også i cup-kampe mod hinanden om at undgå nedrykning og undgå de frygtede kampe mod 1. divisionsholdene.

- Vi har materialet til det, men har ikke fået bevist, at det vi siger holder vand. Det er trænerens ansvar og det påtager jeg mig gerne. Det er ikke gået, som vi har håbet eller troet. Der er en klar rollefordeling i en klub. Klubledelsen gør deres og jeg skal sørge for at gøre mit arbejde så hurtigt som muligt. Hvis I skal finde ud af, hvordan klubben ser på det, skal I snakke med dem, sagde en tydeligt skuffet Kent Nielsen til Sport Fyn.

- Uden at spille prangende følte vi egentlig, at vi kontrollerede første halvleg. Så skulle vi komme ud til anden halvleg med en masse energi, men blev alt for passive i starten af anden halvleg. Bashkim Kadrii havde valgt dagen mod os til at vise sit venstreben, og så blev vi løbet over ende, da vi begyndte at spille alt for chancebetonet, og de slog til på omstillinger. Vi var ikke så dygtige og effektive som dem, sagde Kent Nielsen, der kommenterede de seks nederlag i de sidste otte kampe sådan:

- Vi er skuffet over ikke at være kommet i top seks. Det er andet år i træk, at vi misser målet, men det er to vidt forskellige sæsoner. Vi har set rigtigt ud i lange perioder, men har i sidste ende ikke været dygtige nok mentalt eller spillemæssigt til at gå det sidste stykke og udnytte de rigtige situationer. Vi har i de afgørende kampe ikke slået til, og i dag kom der stress på, siger Kent Nielsen.

- Det er kun et lille plaster på såret, at vi havde i den rigtige kvalifikationspulje, men vi ville hellere have endt i medaljepuljen. Vi skulle selv have taget vare på vores muligheder for at ende der. Nu skal vi først spille os helt fri af nedrykningen, før vi eventuelt kan sætte os nye mål. Først når vi er sikret, kan vi overveje andre muligheder i holdopstillingen, tilføjede Kent Nielsen.

Troels Kløve havde selv sagt fra med sin brækkede finger, og Rasmus Festersen og Jens Jakob Thomasen var for skadede til at stille op.