FC Helsingør fik sin første sejr i 2018, da oprykkeren søndag aften på hjemmebane vandt 1-0 over FC Nordsjælland i Alka Superligaen.

Helsingør-angriberen Nicolas Mortensen scorede kampens eneste mål i slutningen af anden halvleg og sikrede Helsingør den overraskende sejr mod ligaens nummer tre.

Efter en uge hvor Helsingør har spillet lige op med både FC København og FC Nordsjælland, er holdet godt rustet til nedrykningsslutspillet. Det mener Helsingør-træner Christian Lønstrup.

- Vi har hele tiden sagt, at vi skal peake (toppe, red.) op til de vigtige kampe i nedrykningsspillet, når der mangler et par måneder af sæsonen, siger Christian Lønstrup.

- Vi er inde i en spændende fase med holdet. Det er ikke tilfældigt, at vi spillede lige op med FCK og vandt over FCN. Det er godt at have på vores cv, siger Lønstrup.

Helsingør er placeret i nedrykningsspillets pulje 1, hvor holdet skal møde Hobro, AGF og Silkeborg.

Eftersom Helsingør har ni point op til AGF på pladsen uden for nedrykningsfare, skal oprykkeren med stor sandsynlighed spille mod Lyngby eller Randers i playoffkampe om nedrykning.

Hvem Helsingør skal spille de skæbnesvangre kampe mod, bekymrer ikke Christian Lønstrup.

- Der er ikke nogen, jeg vil møde i forhold til andre. Vi skal ud og se både Lyngby og Randers' kampe, så vi hele tiden holder os ajour med vores potentielle modstandere, siger Christian Lønstrup.

I FCN-lejren var der stor skuffelse over nederlaget. Da både FC Midtjylland og Brøndby vandt deres kampe, har FCN med 50 point nu ti point op til Superligaens tophold.

- Det var en stor streg i regningen, at vi tabte. Jeg tror, at vi vil komme godt tilbage, men jeg kigger hverken opad eller nedad. Jeg tænker kun på næste kamp, siger FCN-træner Kasper Hjulmand.