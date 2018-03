Bo Henriksen mener, at AC Horsens med en plads i mesterskabsspillet har opnået det maksimale i denne sæson.

Selv om det ikke blev til en sejr, kunne AC Horsens alligevel juble efter slutfløjtet i søndagens kamp mod Lyngby i Superligaen.

Trods 1-1-resultatet cementerede Horsens pladsen i tabellens top-6 og bookede dermed billet til mesterskabsspillet.

En præstation som Horsens-træner Bo Henriksen havde svært ved at få armene ned over.

- Det var en kæmpe forløsning af både kærlighed og en oplevelse af, at vi udførte noget sammen, som var og er fuldstændig unikt, siger han.

Klubbens økonomiske forudsætninger taget i betragtning mener Bo Henriksen ikke, at Horsens kan drømme om mere end det, som holdet allerede nu har præsteret i denne sæson.

- Det er ikke særlig nemt at have det 13.-dårligste budget i Superligaen og så komme med i det selskab. På den måde har vi været med til at gøre noget specielt.

- For os er det verdensklasse og helt unikt. Det er det ultimative, som vi kan nå i en fodboldsæson som denne, så vi kan ikke drømme om mere, siger han.

Den flotte præstation til trods var Bo Henriksen ikke tilfreds med spillet på banen i søndagens kamp.

- Det var klart vores dårligste præstation i hele sæsonen og den dårligste kamp, som vi har været vidner til, men mest af alt står vi jo med en fornemmelse af, at vi har lavet noget fuldstændigt genialt og unikt sammen.

Lyngby-træner Thomas Nørgaard var skuffet over, at det kun blev til et enkelt point i kampen, men han lykønsker alligevel Horsens med pladsen i top-6.

- Vi var bedre end Horsens, men det er ligegyldigt, når det er dem, der er i slutspillet. De har et hold, som spiller på en måde, at de kan få noget med fra kampene selv på dårlige dage.

- Man må tage hatten af for dem og sige, at det, som de er dygtige til, det er de rigtigt dygtige til. De har som hold udviklet sig meget, og jeg ønsker dem held og lykke i mesterskabsspillet, siger han.

Med pladsen i top-6 er Horsens allerede nu sikret endnu en sæson i Superligaen, mens Lyngby skal kæmpe for livet i nedrykningsspillet.