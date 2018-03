Så kan det godt være, at der er kommet nogle skader på nogle positioner her i foråret og specielt Jens Jakob Thomasens har gjort ondt og den uprofessionelle håndtering af Edmundsson-sagen har også givet ridser på holdet. Og holdet har spillet pænt og nænsomt mod nogle tophold, men der er kommet for lidt ud i den anden ende. Og hvad med Nicklas Helenius? Hvor længe skal han være et vedhæng, der bruges i ny og næ.

En evaluering lige efter grundspillets afslutning må foreløbig konkludere, at OB's og Kent Nielsens projekt kuldsejlede, da det skulle slå ud i fuldt flor. Af de sidste otte kampe er kun to vundet (over FC Helsingør og Lyngby), mens de seks andre er tabt.

Da kunne OB med en sejr i Randers have kvalificeret sig til medaljespillet, men kiksede for Gud-ved-hvilken gang, da det endelig gjaldt. Det kan godt være, at AC Horsens senere af egen kraft sikrede sig sjettepladsen, men det er sagen underordnet.

FODBOLD: Det løb i forvejen en koldt ned ad ryggen af frost i Randers, men helt skidt blev det, da OB faldt sammen som et korthus ligesom Lyngby var ved at invitere fynboerne indenfor i top 6-varmen ved at føre 1-0 mod AC Horsens.

OB kom ud efter pausen ganske fornuftigt i nogle minutter, men Kadrii fik mere og mere plads og pludselig fyrede han sit skarpe venstreben af og bolden kilede sig ind i målhjørnet.

Da rygtedes det rundt omkring, at Lyngby førte 1-0 mod AC Horsens, så OB med en sejr kunne komme i medaljespillet. Det kunne OB overhovedet ikke administrere og alt faldt sammen. Helt skidt blev det, da Jeppe Tverskov ikke opdagede, at Kadrii dukkede op foran ham fra den blinde side og drejede bolden ind til 2-1 til holdet, der ikke havde scoret, siden min oldemor gik i vuggestue.

OB var rystet på alle leder og kanter og minuttet forinden var Kent Nielsen gået all in med indskiftninger af den 17-årige debutant Mathias Jørgensen og Jóan Símun Edmundsson til fordel for Rasmus Jönsson og Anders K. Jacobsen.

Det blev det hele kun mere forvirret af og endnu et Kadrii-mål sænkede OB-skibet endegyldigt på et tidspunkt, hvor fynboerne satsede voldsomt og inderligt ved at lukke helt op på bagperronen.

Det blev endda 4-1 i overtiden og de fynske fans begyndte at råbe, at spillerne skulle tage sig sammen. Det var forfærdeligt at se på, og igen viste OB ganske enkelt ikke klasse nok, da det gjaldt. Og det har det gjort på hjemmebane mod Sønderjyske, Silkeborg, AGF og nu i Randers. Det var i de kampe, man bare skulle have fundet sølle fire point mere for at komme med på den sidste billet, der var billigt til salg.

Omvendt må man bare nu konkludere, at det OB-hold intet har at gøre i top seks og, at man stadig skal erindre midt i det fine spilleri og den kærlige boldomgang, at OB burde have tabt mindst 3-0 i Horsens, hvor fynboerne mirakuløst hev 0-0 hjem.

Målsætninger var 39 point - halvanden point pr. kamp - det er holdet otte point fra. Og så er det af mindre betydning, at OB havde tre point færre sidste sæson på samme tidspunkt.

Det er ikke godt nok, og hovederne skal lægges i blød allerede i de kommende par dage, inden påskebryggen vælter ned over de sagesløse fynboer.

Det var dybt pinligt i Randers. Den helt store skandale ville det have været, hvis Lyngby havde holdt fast i 1-0-føringen.....