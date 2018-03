Det havde været bedre at have slentret rundt blandt tukaner, leguaner og kryb i Randers Regnskov end at sidde sitrende på Bionutria Park. Men Randers har mange andre attraktioner som f.eks. bisonokser i Vorup Enge.

Kronjyderne står heller ikke tilbage for at byde på Memphis Mansion, der er en hyldest til "Kongen af Rock'n Roll". Den ligger på Graceland Randers Vej 3 og er naturligvis for de mange, der stadig er bidt af Elvis Presley og den "fever", han kunne ryste af sig.

Randers var uden de to hard-hittere Mads Agesen og Jonas Bager, der iøvrigt lige er blevet udtaget til U21-landsholdet.

Sparekassen Kronjylland har en annonce i kampprogrammet med teksten: "Der hvor du er når du er dødtræt af callcentre og offside". Håber ikke der er brugt millioner af sparekassens reklamekroner på det på-hit. Men det kan jo være, at det er morsomt.

Nogen gange ved man ikke, om randrusianerne tager pis på en. Den der Angora-dialekt er lidt i familie med norsk, fordi mange sætninger lyder som et spørgsmål, fordi lyden lige går en tone på til sidst.

Frederik Tingager fører sig frem i 2. Bundesliga. Han scorede liggende til 2-0, da Eintracht Braunschweig vandt 3-2 over 'die Zebras" fra MSv Duisburg, så Niedersachsen-klubben er kravlet op på ottendepladsen i ligaen. Eks-OB'eren har nu spillet flere kampe i træk som stopper.

Pølserne i Randers kan naturligvis ikke matche de tre retter med frugt und Gemüse hos Brøndby, men de er lange og sortbrankede og kan formentlig dræbe enhver flora i tarmen. Til gengæld er de så lange, at flere af dem bogstaveligt talt blev til knækpølser.

Omkring 120 fynske fans forsøgte at synge sig til varmen på Bionutria Park. Det gik ganske godt. Men de ændrede tonen og begyndte at synge: "Tag jer sammen", da det hele ramlede for OB.

Den tidligere topdommer Kaj Østergaard var dommerudvikler og har sikkert også haft til opgave at kigge efter, om OB rent faktisk gjorde alt for at vinde.

Niels Thorborg, bestyrelsesformand i OB, var i Randers og kunne pr. selvsyn konstatere, at hans og øens store fodboldstolthed leverede helt til rotterne.

Niels Høg har også hjertet på Fyn, men han kunne i ro mag passe flaget som linjevogter i den ene side uden at vække opsigt med sine vurderinger.