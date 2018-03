Københavns Politi satte søndag en stopper for et forsøg på at besætte historiske bygninger på Vesterbro.

14 unge har søndag eftermiddag forsøgt at besætte de historiske slagtergårde på Enghavevej i København.

Bygningerne er fra 1800-tallet og en del af det oprindelige Vesterbro, men blev i fjor af kommunalbestyrelsen dømt til nedrivning til fordel for boligbyggeri i fem etager.

- Vi modtog en anmeldelse fra en borger om, at der var standset en varebil, og at nogle personer slæbte plader og forskallingsbrædder ind til bygningerne, og at der ikke var tale om håndværkere, fortæller vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi.

Ifølge vagtchefen var politiet hurtigt på stedet og fik forhindret, at bygningerne blev besat.

- Vi har sigtet fem personer for husfredskrænkelse, og resten er blevet registreret og bortvist fra stedet, fortæller Henrik Stormer.

Det var kort inden jul, at Københavns Borgerrepræsentation stemte for at rive de historiske bygninger ned. Op mod 10.000 personer havde ellers skrevet under på en opfordring til at bevare bygningerne.

Bygningerne ejes af Ejendomsselskab Enghaven a/s, der ejes af to andre selskaber, som igen ejes af medlemmer af den velhavende Buster Reinhardt-familie.

Familiens overhoved, Jesper Michael Buster Reinhardt, der sad i den nu krakkede Amagerbankens bestyrelse ejer det ene af de to selskaber, Buster - Holding A/S.

Det andet selskab, CCJ Invest ApS, ejes af sønnerne Jakob, Casper og Christoffer, men er stiftet af farmand.

Christoffer Buster Reinhardt er i øvrigt medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Det Konservative Folkeparti.

Familiens formue er grundlagt på salg af motorcykler i virksomheden C. Reinhardt. Den blev stiftet af Jespers bedstefar, Carl, tilbage i 1923.

Ejendomsselskabet Enghaven har planer om at opføre en bebyggelse med 83 boliger på stedet og med forretninger i dele af stueplanet, fremgår det af materiale hos Københavns Kommune.

Projektet går under navnet "Toves Gaard", hvilket henviser til digteren Tove Ditlevsen, der voksede op i den nærliggende Hedebygade.

SF, De Radikale og Enhedslisten stemte imod nedrivningen af bygningerne, da sagen blev behandlet i Borgerrepræsentationen.