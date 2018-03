GOG tog anden sejr i streg, da Fredericia HK blev besejret i Gudme.

Efter en stærk første periode, gik værterne ned i kadence i opgørets anden halvdel. Det var dog alligevel en tilfreds GOG træner, Keld Vilhelmsen, som udtalte sig efter kampen.

- Vi viser i dag at der er en grund til hvorfor vi ligger nummer to. Vi er helt klar fra start og spiller en rigtig god første halvleg, som gør at vi fører stort ved pausen. Efterfølgende overlod vi lidt for meget initiativ til Fredericia, men jeg vil stadig rose drengene for deres generelle indstilling.

Lasse Rosendahl og Mikkel Beck scorede henholdsvis otte og seks mål for fynboerne.

(sb)