Søndag spillede de Østfynske herrer forårets sidste hjemmekamp i Ørbæk Midtpunkt. Efter en rimelig sæson med seks vundne og tre tabte kampe, ligger holdet på en øjeblikkelig fjerdeplads i den samlede stilling. Med en enkelt resterende kamp og 10 point op til OH 77 Odense, som pt ligger nummer et, er der ikke umiddelbart nogen førsteplads i udsigt for dem Østfynske spillere. Det lod de sig dog ikke mærke med under søndagens kamp, hvor holdet viste det sædvanlige engagement i kampen. Også gæsterne var tydeligvis opsat på en sejr, og mens der blev kæmpet ganske ligeværdigt på banen, vidnede også pointtavlen om et tæt opgør, som først blev afgjort i de sidste minutter, hvor hjemmeholdet sikrede sig den meget snævre sejr på 30-29.

Østfyns Hk spiller sæsonens sidste kamp i ugen efter Påske; Den 7. april venter kampen mod BR 66 Langeskov, som i øjeblikket ligger placeret to pladser under Østfyn i den samlede stilling.