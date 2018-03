Volleyball: Middelfart VK kunne ikke udnytte hjemmebanefordelen i den første DM-semifinale mod Hvidovre, der sluttede som nummer to i grundspillet. Middelfarts unge hold, der sluttede grundspillet som nummer tre, tabte 1-3 (20-25, 18-25, 25-19, 23-25) til Hvidovre.

Hvidovre har nu hjemmebane i de to næste kampe, der spilles på onsdag klokken 20.30 og på lørdag klokken 12.30. Middelfart skal vinde mindst én af de kampe for at holde liv i håbet om en finaleplads og fremtvinge en eventuel fjerde kamp i Lillebæltshallen mandag 28. marts kl. 19.45.

- Jeg tror, der kommer en trods-reaktion hos spillerne. De ved, de kan gøre det bedre, siger Jacob E. Petersen, sportschef i Middelfart VK.

Holdets amerikanske højrekant, Nicholas Hunt, havde ikke en af sine bedste aftener. Han blev kun Middelfarts tredjemest scorende med 11 point.

- Nicholas lavede en del fejl, og vores hævere ramte heller ikke det niveau, de plejer. Vi havde en del misforståelser, og der var lidt nervøsitet, siger Jacob E. Petersen.

De 251 tilskuere i Lillebæltshallen øjnede et femte og afgørende sæt, da Middelfart efter at have vundet tredje sæt 25-19 førte 20-16 i fjerde sæt. Men sættet blev tabt 23-25.

- Hvidovre spiller stabilt og får servet godt til sidst, siger Jacob E. Petersen.

Jacob Stein Brinck blev Middelfarts topscorer med 17 point, mens Nikolaj Hjorth scorede 14 point.

Casper Munk blev Hvidovres topscorer med 18 point.