- Ja, vi er sikret en ny sæson i 1. 1. division, men vi vil gøre alt for også at slutte flot af i de tre sidste kampe, fastslår Daniel Nielsen.

Der resterer endnu tre runder af sæsonen for Otterup HK, hvor klubben skal på svære opgaver mod rækkens to tophold, Randers HH og TMS Ringsted. Sæsonen slutter kilometermæssigt af med maner med en tur til Frederikshavn.

Sejren betyder, at Otterup HK med 23 point for 23 kampe er helt sikker på en ny sæson i 1. division og altså undgår playoff om nedrykning.

Efter seks runder var fynboerne uden sejre, men et skifte til trænerteamet Daniel Nielsen/Thomas Bredahl har vist sig at være en god beslutning for klubben.

I kampen mod Team Sydhavsøerne førte Otterup HK hele vejen i et tæt første sæt til pauseføring 13-11.

13 minutter inde i anden halvleg så tingene imidlertid noget mørke ud, da hjemmeholdet kom foran med tre - 20-17. Men her fik de fynske gæster trukket både god moral og et stærkt spil syv mod seks op af posen. Rent faktisk blev det til en lille håndfuld mål på det spil.

I tætte slutminutter var Otterup HK foran med to eller et mål. Da det gik hedest til med fem minutter tilbage - og fynboerne var foran med et enkelt mål - tog Daniel Nielsen en timeout. Han vidste, at HØJ havde tabt til Stoholm og kunne fortælle sine spillere, at uafgjort ville være nok til at sikre en ny sæson i divisionen. Daniel Nielsen:

- Min melding var derfor: Gå ud og spil spillet.

Og det gjorde Otterup-drengene så, og de endte altså med at gå hele vejen til sejr.