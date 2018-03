- Jeg var spejder, hvor vi var på hyttetur. Dengang morede vi os meget med at vende brædderne i køjesengene, så man faldt igennem. Det gik så ud over mig selv en dag, hvor jeg faldt ned oven i en i underkøjen, der udbrød: "Det var en ordentlig bøf, der kom der". Navnet har hængt ved lige siden, siger Ole "Bøf" Knudsen.

At han kaldes "Bøf" har ikke noget med at spille forkert på bassen at gøre. Det er et øgenavn, som har hængt ved siden barndommen.

Hvad den unge fyr ikke vidste var, at Ole havde købt en enorm foldekniv på rejsen ned gennem Spanien. Da Ole hev sin kniv frem, løb den unge mand skræmt væk. Hvis man tænker, at det minder om en filmscene, tager man ikke fejl. For det er en ret præcis gengivelse af, hvad Crocodile Dundee gør, da han overfaldes i New York. I en film, der vel og mærke først udkom i 1986.

- Jeg har faktisk svært ved at sætte ord på, hvor meget det betyder for mig at komme ud at spille. Hvad fanden skulle jeg så bruge tiden på? Livet ville være kedeligt uden musikken, og som det eneste originale medlem er jeg også nødt til at holde ud. Jeg fortsætter så længe, jeg overhovedet kan, siger Ole "Bøf" Knudsen og ler.

At deltage i B.Rockmann på Dexter er en fornøjelse for 74-årige Ole "Bøf" Knudsen.

- Les Mann har siden begyndelsen spillet coversange. Vi har aldrig skrevet vores egne numre, og det passer mig fint at spille andres numre. Det er faktisk lidt sjovt, når jeg betragter sætlisten. For Billie Holiday-sangen "Summertime" har fulgt os siden de første koncerter i begyndelsen af 1960'erne. Den er langt mere jazzet end de øvrige sange i repertoiret, men har alligevel hængt ved, siger Ole "Bøf" Knudsen.

Les Mann har sætlisten klar. Bandet, der i dag er en sekstet, skal blandt andet spille "Black Magic Woman", "Born To Be Wild", "Whisky in the Jar" og "Mean Woman Blues".

Les Mann lægger ud med "All Right Now", som Free hittede med i 1970. Det er lige på grænsen af det tilladte, da bands til B.Rockmann skal spille 60'er-rock. Sådan er reglerne, forklarer arrangør Boris F. Blinoff, der sidder i døren, inden han selv skal optræde med X-Allstars.

- Konceptet er, at det skal være fynske bands, der optræder. Og de skal spille sange fra 60'erne og til nød sange fra 1970. Så "All Right Now" er lige på kanten, siger Boris F. Blinoff, mens Les Mann og Ole "Bøf" Knudsens bas får Dexter til at skælve med Santanas sanselige "Black Magic Woman".

Hvis et band gør det godt nok til ét af de fire B.Rockmann-arrangementer mellem januar og april på Dexter, kan det være, det får lov at spille til årets store fest næstsidste søndag i november på Posten

Boris F. Blinoff var faktisk med i Les Mann i tre år fra 1965 til 1968. Han mødte Ole "Bøf" Knudsen på kasernen i Odense, da de begge aftjente ved Fynske Livregiment.

- Les Mann var kun tre mand i bandet på det tidspunkt og spurgte, om jeg ikke ville være med. Det ville jeg gerne. Vi stillede op til Fynsmesterskabet få måneder senere i februar '66, hvor vi vandt med to sange af The Rolling Stones. "(I Can't Get No) Satisfaction" og "The Last Time". Det var stort. Jeg forlod gruppen igen i 1968, da jeg blev gift og ikke fik lov at spille mere, siger Boris F. Blinoff og griner.

20 år senere blev bandet samlet på Badstuen til en koncert med gamle Odense-bands. Det gav idéen til foreningen "Rock mod rynker", der blev stiftet i 2000 og nogle år senere ændrede navn til "Rock med rynker".

- Igennem årene har de fleste af os gamle musikere spillet i et hav af bands i mange forskellige konstellationer på kryds og tværs. Når vi fortsætter, skyldes det både kærlighed til musikken og den kendsgerning, at der ikke længere er steder, man kan gå hen og høre musik og danse, hvis man er ret meget ældre end 40 år. B.Rockmann på Dexter handler om nostalgi, hygge og en musikalsk søndag eftermiddag som i gamle dage, siger Boris F. Blinoff, der kan glæde sig over 120 fremmødte og næsten fuldt hus.