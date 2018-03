Der blev givet og taget af et godt hjerte, da Krogsbølle og Fåborg søndag mødtes i et sandt topopgør. Og da regnebrættet blev gjort op kunne Fåborg sætte to vigtige point på kontoen og se oprykningen til 3. division lidt tydeligere. Modsat Krogsbølle, som måske tabte et afgørende skridt!

-Vi har på papiret det nemmeste program, men tager ikke noget for givet, lød det fra Fåborg-træner Maiken Hansen.

-Det var tiltrængt - det har været lidt op og ned på det sidste, mente hun.

De to hold fulgtes længe. 11-11 ved pausen viste dog at Krogsbølles rutinerede spillere ikke lod dig løbe helt over af de lidt yngre fåborgensere. En mandsopdækning af Krogsbølles playmaker og farlige 7 målsskytte, Anita Andersen, gav Fåborg lidt luft på tre mål i slutfasen. Men Krogsbølle kom igen og reducerede til slutresultatet 19-20 med 40 sekunder igen. Fåborg holdt dog hovedet koldt og kørte sejren i hus.

-Det var en god kamp. Men de er jo lidt yngre end os og havde lidt mere fra bænken, vurderede Krogsbølles ene spillende træner, Anita Andersen, som bl.a. havde roser til sine to målmænd, Sidsel Brandt Jørgensen og Carina Johnsen. Også Gitte Nielsen viste god skarphed fra fløjen, ligesom Julie Kjær sloges godt fra stregen.

For Fåborg var Johanna Streich godt kørende med 8 mål. Efter pausen fik Fåborg-keeper Rikke Bonde også fat og var med til at sikre sejren.

AR