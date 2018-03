Bredden er ikke god nok i Kerteminde HK. Det blev endnu en gang konstateret, da KH fik store klø i det københavnske. KH var uden Teis Bro, Kristian Lund, Nicklas Bakkely, Nicolai Nordholm og Anton Jacobsen. Derfor fik holdets reservespillere masser af divisionserfaring, men fysikken på de nye unge spillere slår ikke til, fortalte træner Jens Bøye.

De resterende på holdet havde også svært ved at acceptere klasseforskellen og kunne ikke som i sidste søndags hjemmekamp motivere sig til gejst og vilje om at kæmpe for hver en bold.

Nu drejer det sig om at slutte af med sejr i årets sidste turneringskamp mod Lammefjorden fra bundregionen for at slutte godt af i holdets første sæson som divisionshold, sluttede Jens Bøye. Topscorer Mikkel Schmidt Nielsen 7 mål. (KAI)