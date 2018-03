Rudme: De er inviteret med for at fortælle om deres fælles projekt, Rudme Festival, da landsbyklyngen Hånden under Midtfyn inviterer til fællessang og fortælling i Galleri Svinestien søndag eftermiddag.

Det kommer de også til, altså at fortælle om festivalprojektet, men først kan de fire initiativtagere, Christian Jensen, Jens Leonhard, Christoffer O'Donughue og Anton Mortensen, lade sig hylde for deres arbejde.

Ungeprisen Det er Faaborg-Midtfyn Kommune, der uddeler prisen.Formålet er at hædre en eller flere engagerede unge under 25 år. I år er det anden gang, at den uddeles.



Foruden 7500 kroner får vinderen også en statuette lavet af Juul&Streich i Millinge.



Fire andre var også indstillet til prisen:



Kasper Ove Pedersen, All Time Fitness, Nr. Lyndelse.



Anne Sofie Lykke Jakobsen, Østerby Sportsrideklub, Millinge.



Mathias Lundehave Kristensen, Nr. Broby Badmintonklub.



Casper Feldt, Nr. Broby Gymnastikforening.

Netop som de står klar til at fortælle om festivalen, bliver de afbrudt og overrasket med Årets Ungepris i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Jeg havde ingen anelse om det her. Det helt vildt dejligt at få en anerkendelse for det, vi laver, smiler Anton Mortensen, da prisen er overrakt og de fire venner har forklaret, hvordan de har arbejdet med festivalen.

Den trak sidste år 400 unge fra hele landet til Rudme, hvor der i tre dage var musik og fest.

“ Vi lægger også sindssyg mange timer i det, men det er en del af det fællesskab, vi har Anton Mortensen, medstifter af Rudme Festival

- Det er fedt, at vi bliver værdsat for det, som vi gør, tilføjer Christoffer O'Donughue.