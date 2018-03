Patienten sidder hjemme i sin vante omgivelser og sparer en masse tid på transport, og det samme gør en læge, og alligevel mødes begge parter - ikke fysisk, men via en videoforbindelse.

Videokonferencer, videomøder, videokonsultationer - mange ord, som dækker for det samme, nemlig at patient og læge mødes i det virtuelle rum, og nu bliver det endnu mere udbredt i Region Syddanmark.

Videokonsultationer Videokonsultationer bliver i forvejen brugt for en række andre patienter i Region Syddanmark.Nu har Sundhedsstyrelsen givet regionen lov til også at bruge det for de retspsykiatriske patienter, som af en domstol er blevet idømt en eller andet form for ambulant behandling.



Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri i Region Syddanmark havde i 2017 i alt 9609 ambulante besøg fordelt på 1002 patienter.



Videokonferencer bliver mere og mere udbredt i det offentlige. Også flere af landets retskredse bruger videokonferencer, når f.eks. arrestanter skal have forlænget deres varetægtsfængsling. Så skal en arrestant ikke transporteres til et domhus, men kan fra det arresthus, hvor vedkommende sidder varetægtsfængslet, se dommer og anklager på en skærm.

Sundhedsstyrelsen har nemlig givet lov til, at syddansk psykiatri nu kan tilbyde retspsykiatriske ambulante patienter behandling via video - noget, som allerede sker med andre psykiatriske patienter, men som nu også tilbydes dem, som har en domstols ord for, at de skal behandles.

- Det giver en enorm fordel, at vi kan tilse patienterne med en speciallæge på videoskærmen i stedet for at have speciallægen til at køre rundt på landevejen, siger Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark.