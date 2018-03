Louise Pommer Lykkegaard, Svendborg

Hent inspiration fra Sydeuropa, hvor enhver by - store som små, har et torv/plads, der fungerer som naturligt samlingssted for byens indbyggere. Her afholdes markeder, teatre, byfester, fællesspisninger, koncerter, fællesdans, fællessang osv. Der er altid en stor god legeplads og mulighed for at købe kaffe og brød på de omkringliggende cafeer, samt gode muligheder for at sidde/'hænge ud' på bænke, søge skygge under små træer mm. Man kunne opføre små overdækkede markedsstande i træ - de vil også være en god platform for et hyggeligt julemarked, madfestivaler m.m.