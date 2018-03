- I den proces er det vigtigt, at så mange som muligt føler sig hørt. På den måde, mener jeg, at det er nemmere for folk at tage en form for ejerskab for området, og derved vil torvet måske blive flittigere brugt bagefter, siger han.

- Vi synes, at den konstruktive ansigt-til-ansigt debat har været lidt overset i den her sammenhæng. Der har været mange artikler om emnet og mange folk, som har råbt efter hinanden på Facebook. Nu tænker vi, det er tid til at sætte os ned, få diskuteret og skrevet de gode idéer ned og så tage den derfra, lyder det fra Claus Bjerregaard.

Debatten er en god måde at kickstarte hele processen på og vil kunne danne grobund for det videre arbejde med torvet, håber formand i Kulturelt Samråd og daglig leder i Borgerforeningen, Claus Bjerregaard.

Parkering på torvet Bilerne skal væk fra torvet i Svendborg. Det besluttede et snævert rødt politisk flertal på et byrådsmøde 31. januar i år. Dermed bliver de nuværende p-pladser på torvet fjernet til fordel for aktiviteter og rekreativitet.Politikerne har siden fulgt den beslutning op med at nedsætte en arbejdsgruppe, der har fået navnet "Liv på Torvet". Heri sidder blandt andre Shopping Svendborg, Svendborg Turistforening, Kulturelt Samråd, en række butiksindehavere og politikerne Lars Erik Hornemann (V) og Flemming Madsen (S). De skal udvikle på, hvad der skal ske med torvet. Mandag aften tyvstarter Kulturelt Samråd imidlertid debatten og har inviteret alle til dets generalforsamling for at idéudvikle på aktiviteter og faciliteter til fremtidens torv. Det er meningen, at torvet ryddes for biler til sommer. (heng)

Alle borgere er inviteret til at give deres besyv med og komme med forslag til, hvordan vi får liv og aktiviteter på torvet samt hvilke faciliteter et sådant torv eventuelt kan indeholde.

Svendborg: Det er slut med at kigge tilbage og blive ved med at tale om biler på torvet eller ej. Beslutningen om at fjerne parkeringspladserne er truffet, og nu skal vi i gang med at se fremad. Det er med det udgangspunkt, at Kulturelt Samråd inviterer til debatmøde i forbindelse med dets generalforsamling mandag aften.

- Jeg håber, at man indser, at det kommer til at koste nogle penge at aktivere torvet, siger Claus Bjerregaard, der er en blandt flere, som er inviteret med i et kommende udvalg, der skal arbejde med udviklingen af torvet.

- Der kunne måske blive plads til noget kropskultur eller noget for skaterne. Der kunne også være nogle hyggehjørner, som både unge og ældre vil kunne bruge til at have en stille stund, siger han og opfordrer de politikere, som har besluttet at gøre noget ved torvet, til at bakke op om det, nu hvor det skal realiseres.

- Torvet skal bruges til noget kreativt, og vi skal lave noget, som kommer så mange til gode som muligt. Så jeg håber, der kommer en masse grønt, og at der bliver anlagt nogle områder, som kan bruges rekreativt uanset årstiden, ligesom jeg håber, at der kommer noget for børn og børnefamilier, siger han.

Tre talere er inviteret til at holde oplæg under debataftenen, der i øvrigt bliver holdt i Borgerforeningens spejlsal. Udover redaktør for Mitsvendborg Christian Dan Jensen kommer formand for Teknik- og Erhvervsudvalget Flemming Madsen (S), som vil præsentere politikernes tanker for torvet.

Butiksindehaver Jens Christian Møller, der har Guldsmed Lauridsen i midtbyen, er også på programmet og kommer med sine input til, hvordan vi skal udvikle torvet.

- Det bliver mit omdrejningspunkt at sige, at vi som forretningsdrivende er afhængige af, at vi kan trække mennesker til midtbyen. Derefter er det min egen opgave at få dem til at handle i min forretning. Men der er mange måder at trække dem til midtbyen på, siger han.

- Mit udgangspunkt er derfor at tale om, hvordan vi gør torvet til en oplevelsesplads, idet der jo er ønsker om, at det skal være et torv, som er flot at gå henover og smukt at opholde sig på, ligesom der er ønsker om, at det skal være et torv for folket og et, der kan skabe liv.

Butiksindehaveren ønsker ikke på forhånd løfte sløret for alle sine idéer, som både indeholder forslag til aktiviteter og faciliteter. Dem fremfører han på mødet mandag, og indtil da vil han hellere tale om de mere overordnede linjer for torvet.

- Det skal være et rart sted at opholde sig. Der skal være nogle faste, årstidsbestemte aktiviteter, og så skal det være et naturligt sted at skabe arrangementer på pladsen, siger han.

- I dag skaber man mange forskellige arrangementer rundt om i hele byen. Nogle af dem kunne man overveje at samle deroppe, når vi får lavet torvet om. På den måde vænner folk sig til, at når der sker noget i byen, så er det dér.

Debatmødet begynder klokken 19.00.