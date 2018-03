Sent lørdag aften blev en kvinde i Bogense udsat for vold af en mandlig bekendt. Efter voldsepisoden stjal manden den bil, kvinden var kørende i. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om en Citroen C3 årgang 2016 med registreringsnummer BS72991. Bilen er blå-metallic og har hvidt tag. I bilens bagrude står "Smølfen" med blåt.

Gerningsmaden er klar over, at politiet leder efter ham, men har tilsyneladende ikke til hensigt at melde sig til politiet. Han er bosiddende i Horsens, så det er ikke utænkeligt, at både bil og mand befinder sig i Jylland, oplyser Fyns Politi.

Henvendelser i sagens anledning til Fyns Politi på tlf. 114.

Kvinden er ikke indlagt på hospitalet efter voldsepisoden. Herudover har Fyns Politi ikke yderligere oplysninger i sagen.