- Det er et forsøg på at give dem nogle redskaber til den virkelige verden, der venter.

Det seneste år har de to knoklet med at få bygget køkkenet, skaffet emballage og tilladelser, købt varer og lavet logoer. Nu er projektet i gang, og flødeisen er ude i flere supermarkeder i Nyborg. Sortimentet er allerede udvidet til marmelader, og om kort tid vil der også være fyldte chokolader på hylderne. Der arbejder seks indsatte i ismejeriet.

Mere om ismejeriet Produkterne hedder Tuff-marmelade, Tuff-ice og Tuff-chocolate.Ismejeriet er det eneste mejeri i de danske fængsler. Der forventes et salg på 15.000 liter is i 2018. Produktionen er udvidet til også at omfatte marmelader og fyldte chokolader. Isen og marmeladen sælges i Kvickly, Menu, Spar og fængslets egen købmand. Man håber at sprede produkterne til hele Fyn og Vestsjælland i løbet af 2018. 1,2 liter is koster 50 kroner i supermarkederne, og der er mange forskellige varianter, blandt andet rom/rosin, lakrids/hindbær, hyldeblomst og mynte/chokolade.

- Jeg har en anden identitet nu. Jeg har lært meget af at være i fængsel. For eksempel har jeg lært at skelne mellem mennesker. Hvem kan man stole på, hvem kan man ikke. Jeg har også lært dansk og engelsk, og jeg har lært at lægge kærlighed i mit arbejde. Hver morgen glæder jeg mig til at komme herop og arbejde, og jeg kan mærke på mange af de andre, at de også sætter en ære i at lave noget, der er godt.

- Min drøm er at åbne mit eget ismejeri og måske en lille café med min familie. Det bliver desværre i Libanon, fordi jeg er udvisningsdømt, men måske kan jeg komme tilbage til Danmark en dag og åbne en her, siger han med et smil.

Assaad nikker i baggrunden i sin hvide T-shirt med Tuff Ice skrevet på brystet. Han har været med til at udvikle alle isene og marmeladerne og har helt styr på smagssammensætninger og frysetider. Han er egentlig revisor fra Libanon, men når friheden venter om under et år, ved Assaad godt, hvad planen er.

- Ved den her er det vigtigt, at man først smager basilikummen til sidst, forklarer han og fylder den grønne ganache i de glinsende chokoladeskaller.

- Det her er basilikum og passionsfrugt, siger Daniel, der startede i køkkenet for 14 dage siden.

Til lyden af rapperen Natasja arbejder de indsatte hver især med deres opgaver. Assaad måler sukker af til appelsinmarmeladen, og Daniel fylder citronganache i chokoladeskallerne. Rasmus måler frysetørrede hindbær af i et decilitermål.

- Ligesom Assaad siger, så gør det her arbejde, at jeg gider at stå op om morgenen. Jeg er oppe og klar hver eneste dag, og jeg engagerer mig i det. Pludselig har jeg fået en identitet. Jeg har fundet ud af, at jeg rent faktisk kan noget, siger Rasmus Bundgaard og stopper eftertænksomt midt i bevægelsen.

- Og hvis man ikke tror, man kan finde ud af noget, kommer man let til at gøre det, man ikke må.

Tom Rasmussen nikker ivrigt.

- Det er lige præcis det, der er hele pointen. Vi skal give dem nogle redskaber og nogle kompetencer - selv om det selvfølgelig også er sjovt at se, hvor meget vi kan sælge, og om vi kan sprede produkterne ud til flere butikker.

Målet for 2018 er at sælge 15.000 liter is og nå ud til supermarkeder på hele Fyn og Vestsjælland. Går det godt, er planen at starte op med italiensk is og sorbet.

- Det kan både være en fordel og en ulempe for salget, at vi brander os på, at isen er lavet af indsatte, men sådan er det. Men det er jo et specielt produkt med en særlig historie, og det er vigtigt at fortælle, siger Tom Rasmussen.