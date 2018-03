Klimabyen har indgået et samarbejde med organisationen Plant et træ for at øge kendskabet til træer og deres betydning - særligt til gavn for skoleeleverne i kommunen.

Middelfart: Med tredje etape i Klimabyen godt undervejs i Bykvarteret er folkene bag projektet begyndt at se på den fjerde og sidste del af klimasikringen i den vestlige del af Middelfart by - nemlig etableringen af Aktivitetsskoven.

Og i den forbindelse er der indgået en samarbejdsaftale med den almennyttig organisation Plant et træ, der arbejder for at øge kendskabet til træerne og, igennem læring og kærlighed til naturen, at skabe større forståelse for træernes vilkår og vækst. Oftest igennem samarbejde med og støtte til børneinstitutioner i form af træer og undervisningsmateriale, oplyses det i en pressemeddelelse.

Om Plant et træ Plant et træ er en almennyttig organisation, der netop i år igennem 30 år har haft H.K.H. Kronprinsen som protektor.Organisationen har siden 1988 plantet over 1.500.000 træer i Danmark: enkelttræer, frugtplantager ved børneinstitutioner, undervisningsskove, alléer, mindetræer i Danmarkslunde samt læ- og Skyggetræer mv.



Find yderligere oplysninger om organisationens samarbejde med Aktivitetsskoven på hjemmesiderne Plant et træ er en almennyttig organisation, der netop i år igennem 30 år har haft H.K.H. Kronprinsen som protektor.Organisationen har siden 1988 plantet over 1.500.000 træer i Danmark: enkelttræer, frugtplantager ved børneinstitutioner, undervisningsskove, alléer, mindetræer i Danmarkslunde samt læ- og Skyggetræer mv.Find yderligere oplysninger om organisationens samarbejde med Aktivitetsskoven på hjemmesiderne www.klima-byen.dk og www.plant-et-trae.dk

- At plante et træ er en smuk og frodig gave til fremtiden - og en hjælp til et bedre miljø og klima, oplyses det blandt andet af kommunen i pressemeddelelse, hvori det samtidig påpeges, hvordan træer lever af CO2 og producerer ilt.

Plant et træ vil således gennem samarbejdet med Klimabyen sælge "Træpakker" til virksomheder og private. Træpakkerne består af et træ, der bliver plantet i Aktivitetsskoven, invitation til indvielsesceremonien af skoven i efteråret 2018 samt rettigheder til at benytte Plant et træ's logo i markedsføring, dekorative plakater og undervisningsmateriale og andet.

Igennem køb af en træpakke støtter man så både træplantningen i Aktivitetsskoven og Plant et træs 30-årige landsdækkende træplantningsarbejde med børneinstitutioner i Danmark.

Aktivitetsskoven anlægges i løbet af 2018, og træerne doneret af private og virksomheder gennem de købte træpakker plantes efter planen i efteråret. Der udbydes i alt 32 store og 58 små træpakker til salg igennem først til mølle-princippet.