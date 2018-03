Argentinske Mauro Icardi havde en mindeværdig søndag i Genova.

Ude mod Sampdoria var Inter-angriberen kampens helt store oplevelse, da han scorede fire gange og dermed var hovedarkitekten bag Inters sejr på hele 5-0.

Ikke alene sendte det Icardi i hælene på Serie A's topscorer, Lazios Ciro Immobile, der har nettet to gange mere i ligaen end Icardi med 24 mål.

Det bragte også Inter op på den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League, når sæsonen er omme.

Inter har med sejren 55 point, mens Lazio på femtepladsen har 53 point.

På trods af at Mauro Icardi var den store historie i kampen, var det kroaten Ivan Perisic, der stjal opmærksomheden først.

I det 28. minut smækkede Joao Cancelo bolden i feltet fra højre, og Perisic dirigerede den kontrolleret i nettet med panden.

Herfra stod der Icardi på det hele. Først gjorde en straffesparksscoring det til 2-0 efter en halv time. Et minut senere fulgte Icardi op med en lækker scoring med hælen, hvor han snød målmand og forsvar.

Et mål med højrebenet og et med venstre satte yderligere to søm i Sampdoria-kisten, og så kunne Inter glæde sig over en storsejr på udebane.