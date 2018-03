Lokaldebat: Vi er i uddannelse- Børn- og Familieudvalget i gang med en umulig opgave.

Vi skal finde 3,5 millioner kroner på 0-6 års-området. En besparelse, der har være på bordet siden sidste budget. En besparelse, der ikke fik en procent af taletiden under valgkampen. En besparelse, der kommer til at betyde en kæmpe forskel for de mindste borgere i kommunen, en forskel i deres hverdagsliv og trivsel.

Vi vil i Socialdemokratiet forsøge at finde disse besparelser, hvor det går mindst ud over vores børn. Derfor vil vi pege på, at pengene findes ved at fjerne en million fra pædagogisk assistent studerende puljen (PAU-Studerende). Puljen bliver i dag ikke søgt. Samt vi vil fjerne digitaliseringspuljen på to millioner.

Selvom teknologien er fremtiden, og vi her i kommunen har en flot og fremsynet digitaliseringsstategi, så vil vi ikke være med til at fjerne pædagoger, dagplejere og pædagogmedhjælpere hos vores børn frem for tablets og nye computere, og så må vi i fællesskab i det nye byråd prioritere velfærden højt, som alle har sagt i valgkampen, at de ville.

Derfor nytter det ikke, at vi fremover i budgettet bare kaster en besparelse ligeligt ud på alle udvalg, vi må vægte vores besparelser, efter hvor vi synes, vores prioriteringer er.