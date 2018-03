Nr. Lyndelse: Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977 holder kunstauktion og generalforsamling fredag 23. marts 2018 klokken 18.30 på Carl Nielsen Skolen, Lumbyvej 64 i Nr. Lyndelse. Dørene åbnes dog allerede klokken 18.

I løbet af aftenen er der generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne, fællessang, musikalsk underholdning og auktion - både almindelig og hollandsk auktion. Efterfølgende trækkes lod blandt medlemmerne om et kunstværk.

Alle - også ikke-medlemmer - er velkommen til at detlage i arrangementet. Men melder man sig ind, er det forbundet med fordele. Man kan nemlig vinde et kunstværk og låne et kunstværk med hjem indtil næste generalforsamling. Det koster 300 kroner om året at melde sig. Halvdelen af beløber er dog til egen opsparing.

Yderligere information på hjemmesiden www.kunstforeningen-carl-nielsen-af-1977.dk.