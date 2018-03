Kerteminde/Dræby: Danskere er ikke så gode til at spise blåmuslinger. Men det håber 46-årige Mads Hecter fra Dræby at få lavet om på. Og aller helst er det Kerteminde-muslinger, der skal sættes på spisebordet i de danske hjem.

Dem kan man ganske vist ikke købe endnu, for endnu er han kun i gang med en lille prøveproduktion i Kerteminde Maritime Havers anlæg. Men han og partneren Thrainn Haraldssons firma, Kerteminde Muslinger IVS, har lige fået tilsagn om et tilskud på 400.000 kroner fra FLAG-midlerne til at etablere sit eget produktionsanlæg i Kerteminde Bugt. Et anlæg, hvorfra der vil kunne høstes 400 tons muslinger om året. Han håber at høste første gang allerede til efteråret 2019.

Det skal du også vide.... Blåmuslinger er en af de mest kontrollerede fødevarer i Danmark, hvorfor der skal udtages prøver af vandkvalitet og muslinger hver uge i sommerperioden, før der høstes. Når prøven er godkendt, må der må kun høstes i 7 dage ind til, den næste prøve bliver godkendt.



Blåmuslingen gyder op til 12 mill. æg og første gang i maj måned, men gyder også flere gange i løbet af sommeren helt frem til okt. Men den største gydning er den første, som kræver, at vandet er 12 grader, og i løbet af 2-4 uger vil larven sætte sig fast og udvikle sig til en musling.



Markedet for økologiske linemuslinger er stærkt voksende i de europæiske lande, og specielt i Holland og Frankrig er det helt stort marked. Derfor er timingen god lige nu til at få afsat muslingerne til en udenlandsk opkøber. De store producenter i Danmark mærker også fremgang i markedet og efterspørger derfor også muslinger til forarbejdning eller fersk salg.



Kerteminde Muslinger IVS får først udbetalt tilskuddet på 400.000 kroner, når de selv har investeret 400.000 kroner, da der er et krav om 50 procent egenfinansiering. Det betyder, at de skal fremlægge et godkendt regnskab på investeringerne for 800.000 kroner, før pengekassen lukkes op.



FLAG eller Fiskeri LAG er en lokal EU-pulje for fiskeriudvikling i de gamle fiskeribyer i Danmark. Kerteminde er den eneste kommune på Fyn, der har denne udviklingspulje.



Kerteminde Muslinger vil i første omgang kunne beskæftige to personer på helårsbasis og yderligere to-re personer i høstsæsonen - oktober-december.

- Vi søger ved Fiskeristyrelsen om etablering af et muslingeanlæg tæt på Maritime Havers anlæg ud for Kauslunde Å, da placeringen her er det bedste sted i forhold vind, strøm og bundforhold, fortæller Mads Hecter, der håber at kunne gå i gang med at sætte anlægget op til august.

- Jeg er i øjeblikket i gang med at snakke med alle de foreninger og klubber, der eventuelt kunne have noget imod, at jeg sætter et muslingeanlæg på 750x250 meter op. Anlægget vil næsten ikke være synligt fra land, men det vil selvfølgelig forhindre fiskeri og rekreative aktiviteter i det område, og derfor er dialogen vigtig.