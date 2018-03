Håndbold. Fynsserien, kvinder. Krogsbølle-Faaborg/ØH 19-20 (11-11). Det var to af rækkens tre tophold, der her havde sat hinanden stævne. Og med sejren er Faaborg/ØH nu på førstepladsen, bedst indbyrdes i forhold til Krogsbølle og med to point ned til Haarby på andenpladsen.

- Utrolig spændende afslutning. Nøjagtig ligesom kampen i dag, sagde gæsternes træner Maiken Hansen. Hun kunne berette om et tæt parløb hele vejen igennem, og med skiftende føringer.

- Vi slog et hul få minutter før tid, men Krogsbølle kom igen. Til sidst lykkedes det for vores U18 spiller Catrine Dreyer at sno sig fri på fløjen og score. Det var både flot og modigt, jublede Maiken Hansen. Johanne Streich scorede otte, Josefine Brunse fem som de bedste for Faaborg/ØH. (wta)