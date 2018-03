Ringe: Et snedækket landskab og hvide totter foroven giver søndag morgen ikke lige kalenderen ret i, at det faktisk er forår.

Men forårsfornemmelser får man til gengæld rundt om i mange haller i disse uger, hvor store og små gymnaster viser sig frem til forårsopvisninger.

Søndag danner Midtfyns Fritidscenter rammen om 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&Is store opvisning, hvor knap 2000 gymnaster skal på gulvet. Det er både lokale hold og gæstehold - blandt andet helt fra Horsens - der få temperaturen til at stige i fritidscentret.

- Der er mange opvisninger rundt om og i samarbejde med DGI. Men den her er vores helt egen, og det er populært at være med. Det vi hører er, at der er en god stemning i Ringe, og det er dejligt, siger Jørgen Jensen, mens han og resten af bestyrelsen ruster sig til 10 timers gymnastik med en kop kaffe.

Jørgen Jensen er formand for foreningens gymnastikafdeling, og han får søndag sin ilddåb som ansvarlig for opvisningen, da Lise Lotte Liengaard, formand for fællesbestyrelsen og den normale tovholder på den traditionsrige opvisning, ligger hjemme med influenza.

- Vi bruger selvfølgelig noget tid på at arrangere det, men der ligger en plan klar, så det skal nok gå, bemærker Jørgen Jensen, mens de første gymnaster ankommer for at gøre sig klar til indmarch.