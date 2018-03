Det var en voldsom oplevelse, som beboerne i et lejlighedskompleks i Byparken var igennem søndag morgen, da der opstod brand i en af lejlighederne. En årvågen nabo opdagede branden, og det priser hun og de andre i opgangen sig lykkelig over.

Svendborg: Det er en af de oplevelser, hvor man først bagefter når at tænke det utænkelige: - Tænk, vi kunne være sovet ind her til morgen. Sådan lyder det fra Henriette Lund Hoberg ovenpå en søndag morgen, hvor hun med årvågenhed og hurtig handling sørgede for, at hun og naboerne kom ud i tide, da der opstod brand i lejlighedskomplekset i Byparken, hvor de bor. Hun har det fint, men er lettere rystet, da hun sammen med sin overbo, Dorith Dal Andersen, fortæller om episoden, som begynder få timer tidligere. Her står Henriette Lund Hoberg op ved 6.30-tiden. Det gør hun de fleste dage, men da hun går ud på sin altan, opdager hun, at noget er i vejen. - Der var en kraftig lugt af røg, fortæller beboeren, der kan fornemme, at det kommer inde fra nabolejligheden. Fem sekunder senere har hun ringet 112, og så går det hurtigt. - Jeg kommer igennem til 112, og her fortæller de mig, at jeg skal gå ud, og at jeg skal banke på hos naboer og overboer, siger Henriette Lund Hoberg, der gør, som det bliver sagt. Hun når rundt og banker på dørene i både stueetagen og på 1. og 2. sal. Inde hos naboen, hvor røgen kommer fra, er der dog ingen, som svarer. - Men jeg tror kun, der går to-tre minutter inden brandvæsenet er der, og der kommer de (naboerne, red.) ud, forklarer Henriette Lund Hoberg.

En slukket clockradio

Det er inde hos ægteparret Erik og Conny Lindholm, henholdsvis 72 og 75 år, at branden opstår. Det ved de bare ikke, da de vågner. - Jeg var stået op omkring klokken seks for at gå på toilettet, og der var der ikke noget. Senere opdager jeg så, at vores clockradio var gået ud. Det var lyset i gangen også, og det undrede mig. Men vi nåede ikke at se noget, fortæller Erik Lindholm, der snart hører lyden af udrykning. Få øjeblikke senere banker det på døren, husker Conny Lindholm. - Vi bliver kaldt op og får at vide, at vi skal tage noget tøj på. Og så bliver vi ellers kommanderet udenfor, siger hun om hændelsen, der ikke helt har bundfaldet sig endnu. - Det var lidt rystende. Man forventer ikke lige at stå op til, at det brænder i lejligheden, siger Conny Lindholm, der sammen med husbonden har boet i Byparken gennem 12 år.

Mistet en masse garn

Et par timer senere sidder ægteparret, som ikke ønsker at få deres ansigter i avisen, tilbage i deres stue. Her er mørkt, fordi strømmen fortsat er gået. Det er dog tydeligt at se, at det er ude på den afdækkede altan, som ligger i forlængelse af stuen, at der har været brand. Hvad, der satte den i gang, er ikke opklaret, og hverken Erik og Conny Lindholm har andre bud end, at det kunne være en kortslutning af en art. Branden kostede parret et par smadrede ruder og sodskader i både stue og altan samt en del personlige ting. - Vi brugte altanen som opbevaring, så jeg har blandt andet mistet en masse garn, siger Conny Lindholm.

Altid i beredskab